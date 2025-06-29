Три белорусских игрока были выбраны клубами НХЛ на драфте-2025

Три белорусских хоккеиста были задрафтованы на драфте НХЛ 2025 года, который проходил с 27 по 29 июня на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США).

Белорусы, выбранные клубами НХЛ на драфте-2025:

Раунд 3

82-й номер — вратарь Арсений Радьков, 17 лет ( «Монреаль Канадиенс»)

Раунд 4

110-й номер — нападающий Егор Бориков, 19 лет («Юта Мамонт»)

Раунд 7

199-й номер — вратарь Евгений Прохоров, 18 лет («Баффало Сэйбрз»).

Отметим, что драфт НХЛ — 2025 проходил в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работали из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствовали непосредственно на мероприятии.