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Три белорусских игрока были выбраны клубами НХЛ на драфте-2025

Три белорусских игрока были выбраны клубами НХЛ на драфте-2025
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Три белорусских хоккеиста были задрафтованы на драфте НХЛ 2025 года, который проходил с 27 по 29 июня на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США).

Белорусы, выбранные клубами НХЛ на драфте-2025:

Раунд 3
82-й номер — вратарь Арсений Радьков, 17 лет ( «Монреаль Канадиенс»)

Раунд 4
110-й номер — нападающий Егор Бориков, 19 лет («Юта Мамонт»)

Раунд 7
199-й номер — вратарь Евгений Прохоров, 18 лет («Баффало Сэйбрз»).

Отметим, что драфт НХЛ — 2025 проходил в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работали из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствовали непосредственно на мероприятии.

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