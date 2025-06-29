Фанат «Лос-Анджелеса» объявил выбор команды в конце седьмого раунда драфта НХЛ

Организаторы драфта НХЛ — 2025 разрешили просидевшему весь день на церемонии болельщику «Лос-Анджелес Кингз» объявить выбор «королей» в конце седьмого раунда. Мероприятие проходило с 27 по 29 июня на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США).

Фанат «Лос-Анджелеса» с гордостью сообщил, что под 216-м номером калифорнийский клуб выбрал защитника Уилла Шарпа.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что 21 российский игрок был выбран клубами Национальной хоккейной лиги по итогам драфта 2025 года. Единственным россиянином, выбранным в первом раунде, стал 18-летний вратарь ЦСКА Пётр Андреянов. Его задрафтовал «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером.