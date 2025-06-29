Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Баффало» приняли за русского выбранного на драфте голкипера из Беларуси

В «Баффало» приняли за русского выбранного на драфте голкипера из Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Ассистент генерального менеджера «Баффало Сэйбрз» Джерри Фортон назвал русским выбранного на драфте НХЛ — 2025 белорусского голкипера Евгения Прохорова.

«У нас есть несколько вратарей, и путь некоторых наших игроков, включая европейцев, был весьма интересным. Сейчас становится всё более привычным, что европейские хоккеисты приезжают играть в USHL или CHL, а затем переходят в колледж. Думаю, что наш российский вратарь [речь идёт про Прохорова] вскоре пойдёт по такому же пути», — приводит слова Фортона belarushockey.

18-летний Прохоров был выбран «Баффало» в седьмом раунде под общим 199-м номером. В сезоне 2024/2025 он провёл 28 матчей за «Динамо-Шинник» в МХЛ (16 побед, коэффициент надёжности — 2,19, процент отражённых бросков — 90,3, 4 «сухих» матча), а также сыграл шесть встреч в плей-офф. Выступал за юниорские сборные Беларуси, а также проходил просмотр в минском «Динамо» осенью 2024 года. Его контракт с «Динамо-Шинником» рассчитан до 2027 года.

Материалы по теме
Три белорусских игрока были выбраны клубами НХЛ на драфте-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android