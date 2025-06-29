В «Баффало» приняли за русского выбранного на драфте голкипера из Беларуси

Ассистент генерального менеджера «Баффало Сэйбрз» Джерри Фортон назвал русским выбранного на драфте НХЛ — 2025 белорусского голкипера Евгения Прохорова.

«У нас есть несколько вратарей, и путь некоторых наших игроков, включая европейцев, был весьма интересным. Сейчас становится всё более привычным, что европейские хоккеисты приезжают играть в USHL или CHL, а затем переходят в колледж. Думаю, что наш российский вратарь [речь идёт про Прохорова] вскоре пойдёт по такому же пути», — приводит слова Фортона belarushockey.

18-летний Прохоров был выбран «Баффало» в седьмом раунде под общим 199-м номером. В сезоне 2024/2025 он провёл 28 матчей за «Динамо-Шинник» в МХЛ (16 побед, коэффициент надёжности — 2,19, процент отражённых бросков — 90,3, 4 «сухих» матча), а также сыграл шесть встреч в плей-офф. Выступал за юниорские сборные Беларуси, а также проходил просмотр в минском «Динамо» осенью 2024 года. Его контракт с «Динамо-Шинником» рассчитан до 2027 года.