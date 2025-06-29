Рашевский: когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, ещё не родился

Перешедший из «Динамо» в «Авангард» нападающий Дмитрий Рашевский высказался по поводу принципиального соперничества между московским и омским клубами.

— Многие болельщики «Динамо» не поймут твой переход в «Авангард», который считают принципиальным соперником. Рассматривал свой переход с этой точки зрения?

— Когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, ещё не родился, или был совсем маленький, я это не застал. Для меня это просто два сильных клуба КХЛ. Также я раньше не считал, например, «Динамо» и «Спартак» врагами, только спустя какое-то время ощутил, что такое дерби. Так что я абсолютно спокойно отношусь к своему переходу, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Рашевский выступал за «Динамо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 82 игры и набрал 44 (20+24) очка.