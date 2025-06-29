Генменеджер «Флориды» заявил, что у него есть план по сохранению в клубе Маршана и Экблада

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал о возможности подписания новых контрактов с форвардом Брэдом Маршаном и защитником Аароном Экбладом. Напомним, 1 июля оба хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами.

«У нас есть план B и план С. Но я предпочитаю и, возможно, надеюсь, что у парней будет достаточно желания, чтобы захотеть остаться и быть частью этой команды и они были бы счастливы. И это самое главное», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ.

29-летний Экблад выступал за «Пантерз» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Флорида» выбрала его под первым номером на драфте 2014 года.

37-летний Маршан был приобретён «пантерами» в марте этого года перед дедлайном после того, как провёл предыдущие 16 сезонов в «Бостон Брюинз».