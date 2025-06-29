«Это лучшие несколько месяцев в карьере». Маршан — о продлении контракта с «Флоридой»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан ответил на вопрос о своих перспективах остаться в клубе на следующий сезон. Напомним, 1 июля 37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«Это лучшие несколько месяцев в моей карьере. Здесь собралась невероятная команда. Я наслаждался каждой секундой и, надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Маршан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». «Пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф из шести матчей. Незадолго до дедлайна форвард перешёл из «Бостона» в обмен на пик в первом раунде драфта НХЛ 2027 года. Он набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф.