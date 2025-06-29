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Беннетт заявил, что не только деньги стали причиной долгосрочного контракта с «Флоридой»

Беннетт заявил, что не только деньги стали причиной долгосрочного контракта с «Флоридой»
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Самый ценный игрок плей-офф НХЛ — 2025 нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт рассказал о факторах, повлиявших на подписание нового долгосрочного контракта со своим клубом.

«Здесь, безусловно, должен быть баланс. Вам нужно взвесить множество факторов — то, насколько вам нравится ваша жизнь здесь, является огромным фактором. Очевидно, что вы выбираете ту цифру, которая вас устраивает, но на самом деле всё дело в том, насколько мы наслаждаемся нашей жизнью, насколько мне нравится приходить на каток каждый день. Ранее в моей карьере были моменты, когда я не получал от этого такого удовольствия. Конечно, сейчас я не воспринимаю это как должное, каждый день прихожу на тренировку с улыбкой и просто радуюсь тому, что нахожусь здесь, радуюсь тому, что играю за эту команду», — приводит слова Беннетта сайт НХЛ.

Срок действия нового соглашения «Флориды» с 29-летним хоккеистом составит восемь лет, при этом его заработная плата составит $ 8 млн в год.

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