Два россиянина вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии сайта лиги

Российские хоккеисты Евгений Дадонов и Андрей Кузьменко включены в список 12 лучших нападающих п о версии сайта НХЛ, не имеющих контракта. 35-летний Дадонов и 29-летний Кузьменко во вторник, 1 июля, станут неограниченно свободными агентом по истечении соглашений с «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз» соответственно.
Топ-12 форвардов НХЛ, не имеющих контракта (игроки перечислены в алфавитном порядке):
- Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс»
- Евгений Дадонов, «Даллас Старз»
- Джонатан Друен, «Колорадо Эвеланш»
- Клод Жиру, «Оттава Сенаторз»
- Микаэль Гранлунд, «Даллас Старз»
- Патрик Кейн, «Детройт Ред Уингз»
- Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»
- Брэд Маршан, «Флорида Пантерз»
- Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»
- Густав Нюквист, «Миннесота Уайлд»
- Кори Перри, «Эдмонтон Ойлерз»
- Николай Элерс, «Виннипег Джетс».
Дадонов набрал 40 (20+20) очков в 80 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате и 4 (3+1) очкав 16 играх плей-офф.
29-летний Кузьменко перешёл в «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне и сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата, отметившись пятью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.