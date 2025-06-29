Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два россиянина вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии сайта лиги

Российские хоккеисты Евгений Дадонов и Андрей Кузьменко включены в список 12 лучших нападающих п о версии сайта НХЛ, не имеющих контракта. 35-летний Дадонов и 29-летний Кузьменко во вторник, 1 июля, станут неограниченно свободными агентом по истечении соглашений с «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз» соответственно.

Топ-12 форвардов НХЛ, не имеющих контракта (игроки перечислены в алфавитном порядке):

Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс»

Евгений Дадонов, «Даллас Старз»

Джонатан Друен, «Колорадо Эвеланш»

Клод Жиру, «Оттава Сенаторз»

Микаэль Гранлунд, «Даллас Старз»

Патрик Кейн, «Детройт Ред Уингз»

Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»

Брэд Маршан, «Флорида Пантерз»

Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»

Густав Нюквист, «Миннесота Уайлд»

Кори Перри, «Эдмонтон Ойлерз»

Николай Элерс, «Виннипег Джетс».

Дадонов набрал 40 (20+20) очков в 80 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате и 4 (3+1) очкав 16 играх плей-офф.

29-летний Кузьменко перешёл в «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне и сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата, отметившись пятью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.