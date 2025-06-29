Выбранный на драфте НХЛ голкипер Андреянов намерен полностью отработать контракт с ЦСКА

Российский голкипер системы московского ЦСКА Пётр Андреянов сообщил, что намерен полностью отработать контракт с армейским клубом. Он был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на прошедшем драфте НХЛ под общим 20-м номером.

«Я намерен полностью отработать свой контракт с ЦСКА. Только после этого я буду принимать дальнейшие решения. Что касается поздравлений от руководства клуба с моим выбором на драфте, то их пока не было», — приводит слова Андреянова « РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в составе «Красной Армии» в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025. Его контракт с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2026/2027.