«КХЛ не рассматривается совсем». Агент Дмитрия Орлова — о вариантах продолжения карьеры

Агент защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова Шуми Бабаев сообщил, что россиянин в ближайшее время будет играть в одном из клубов НХЛ. По словам агента, игрок получил много привлекательных предложений и не планирует в ближайшее время возвращаться в КХЛ.

«Ближайшие три‑четыре сезона Дмитрий Орлов проведёт в НХЛ, КХЛ не рассматривается совсем. У него много хороших предложений из НХЛ: и финансово, и по срокам. В ближайшее время Орлова не будет в России», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Контракт 33‑летнего Орлова с «Каролиной» истекает 1 июля 2025 года. В прошедшем сезоне россиянин сыграл 91 матч (с учётом Кубка Стэнли) и набрал 32 (6+26) очка. В КХЛ Орлов является неограниченно свободным агентом.