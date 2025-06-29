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«Хочу быть выше». Выбранный «Коламбусом» голкипер Андреянов — о сравнении с Бобровским

«Хочу быть выше». Выбранный «Коламбусом» голкипер Андреянов — о сравнении с Бобровским
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Голкипер системы московского ЦСКА 18-летний Пётр Андреянов высказался по поводу сравнения с российским вратарём «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Меня сравнивают с Бобровским, но я хочу, чтобы я был выше и других людей, которые только выходят на драфт, сравнивали со мной. Но я согласен с тем, что Сергей Бобровский — очень сильный вратарь. Он выиграл два Кубка Стэнли, сделал это дважды подряд. Это очень сильно. Ему говорили, что у него ничего не получится, а он просто делал свою работу. Он любит хоккей, из-за сильной любви к хоккею он достиг таких вершин», — приводит слова Андреянова «РИА Новости Спорт».

Андреянов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на прошедшем драфте НХЛ под общим 20-м номером. Отметим, что Бобровский до перехода во «Флориду» провёл семь сезонов в «Коламбусе», в составе которого дважды выиграл приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ «Везина Трофи».

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