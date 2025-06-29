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Три воспитанника магнитогорского «Металлурга» были выбраны на драфте НХЛ — 2025

Три воспитанника магнитогорского «Металлурга» были выбраны на драфте НХЛ — 2025
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Три воспитанника системы магнитогорского «Металлурга» были выбраны на драфте НХЛ 2025 года, который проходил с 27 по 29 июня на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США).

Воспитанники «Металлурга» Мг, выбранные клубами НХЛ на драфте-2025:

Раунд 3
89-й номер — защитник Артём Гончар, 18 лет («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Раунд 5
147-й номер — нападающий Михаил Фёдоров, 18 лет («Сент-Луис Блюз»)

Раунд 7
213-й номер — вратарь Андрей Трофимов, 18 лет ( «Оттава Сенаторз»).

Всего по итогам драфта был выбран 21 россиянин. Единственным отечественным хоккеистом, задрафтованным в первом раунде, стал 18-летний вратарь ЦСКА Пётр Андреянов (20-й номер, «Коламбус Блю Джекетс»).

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