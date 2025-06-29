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Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 29 июня

Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 29 июня
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Сегодня, 29 июня, состоялись три матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 29 июня:

«Динамо» Минск — «Металлург» Мг — 6:5;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 5:4 Б;
«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 1:4.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура. Заключительный состоялся сегодня, 29 июня. В каждом туре будет 12 встреч, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 м, формат — три периода по семь минут.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ 3х3
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