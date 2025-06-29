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В Госдуме предложили снять художественный фильм об Александре Овечкине

В Госдуме предложили снять художественный фильм об Александре Овечкине
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила снять художественный фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине.

«В последнее время в России снимали немало фильмов, посвящённых спортсменам, спортивным событиям, нашим победам. Было бы здорово, чтобы сняли художественный фильм про Александра Овечкина, его рекорд в НХЛ. Многие же не знают его судьбу. Было бы интересно показать путь Александра, как он с малых лет начинал свою карьеру. Это хорошая идея. Я против того, чтобы при жизни ставили памятники спортсменам или называли в их честь стадионы, улицы. А снять фильм про действующего или ныне живущего спортсмена – это нормально. Я точно посмотрела бы фильм про Овечкина. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

39-летний Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ с 897 заброшенными шайбами и лидером по количеству игр среди россиян (1491).

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