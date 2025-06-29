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Никита Задоров показал семейное фото с отдыха на Мальдивах

Никита Задоров показал семейное фото с отдыха на Мальдивах
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Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров поделился семейным фото с отдыха на Мальдивах. На снимке россиянин держит на руках младшего сына, которому нет ещё и трёх месяцев. Рядом с хоккеистом находятся его супруга Александра и две дочери: Софи и Стефани.

Фото: Из личного архива Никиты Задорова

Двухмесячного сына Задорова назвали Златаном. Софи и Стефани появились на свет в 2017 и 2020 годах.

30-летний Никита Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка. Он занял пятое место по результативности среди российских защитников в регулярном сезоне.

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