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Кожевников предложил ввести Сидни Кросби в Зал славы отечественного хоккея

Кожевников предложил ввести Сидни Кросби в Зал славы отечественного хоккея
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении в Зал хоккейной славы бывшего советского и российского нападающего Александра Могильного, а также выразил недовольство менталитетом отечественных журналистов.

«Почему мы вспоминаем наших великих хоккеистов только тогда, когда их выбирают в североамериканские залы? Почему для нас это такой большой показатель, что вся пресса тут же начинает писать о герое? Почему она не раскручивает наши залы славы? Которые, в свою очередь, могли бы тоже вести свою политику – и, например, принять Сидни Кросби тоже через 20 лет после того, как он повесит коньки на гвоздь?

Я уже не раз говорил о том, что у нашего интернета второсортный, провинциальный менталитет. О том же Могильном он напишет только при двух поводах – когда его отметят в Торонто или когда он расскажет, как в советские времена кто-то где-то нарушал режим», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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