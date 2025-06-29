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«Тревожный сигнал для всего российского хоккея». Плющев — об уходе «Витязя» из КХЛ

«Тревожный сигнал для всего российского хоккея». Плющев — об уходе «Витязя» из КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил последствия ухода «Витязя» из КХЛ. Ранее лига сообщила, что подмосковный клуб не примет участия в следующем сезоне.

«Исчезновение «Витязя» из КХЛ — тревожный сигнал для всего российского хоккея. Команда с такой богатой историей не может просто так исчезнуть — очевидно, проблемы накапливались годами. Резкий крах — всегда результат системных просчётов. Те, кто управлял клубом, должны были предвидеть риски и своевременно искать пути решения. И, возможно, Континентальная хоккейная лига также могла бы оказать содействие. Всё-таки это их клуб, часть бренда. «Витязь» представлял Московскую область. Возникает вопрос: разве региону с таким потенциалом не нужен свой хоккейный клуб? Получается, с одной стороны — недоработки руководства, с другой — равнодушие местных властей. А как итог — клуб исчезает с карты КХЛ.

Это, конечно, не катастрофа всероссийского масштаба, но по репутации лиги и по судьбам игроков удар нанесён серьёзный. Многие остались без контрактов, без стабильности. Ситуация с «Витязем» — это не частный случай, а тревожный симптом. Если не начать работать на опережение, завтра клубов-«Витязей» может стать больше», — цитирует Плющева LiveResult.ru.

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