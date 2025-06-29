Сэм Беннетт: не мог упустить шанс остаться во «Флориде» ещё на восемь лет

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ — 2025 нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт поделился эмоциями от подписания нового восьмилетнего контракта с клубом с заработной платой $ 8 млн в год.

«Я знал, что хочу быть здесь, и был уверен, что мы продлим контракт. Это должно было подходить и мне, и команде. Я не могу быть счастливее. Пребывание в Южной Флориде полностью изменило мою жизнь. Мне нравится играть здесь в хоккей и жить. Мне нравится команда, персонал и владельцы. Всё в этом месте похоже на мечту. Я не мог упустить шанс вернуться сюда ещё на восемь лет.

У нас один из самых глубоких составов в лиге, и мы это показали за последние пару лет. Великолепно, что мы сохранили это мини-ядро команды вместе в течение следующих пяти лет. Это показывает, что все эти ребята хотят быть здесь и мы хотим побеждать. Это действительно наша главная цель — победа. Будет весело вновь отправиться за Кубком с этими ребятами», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

В плей-офф сезона-2024/2025 Беннетт набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, 6 из которых (5+1) — в шести матчах победной для «Пантерз» финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1), и стал лауреатом награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается MVP плей-офф НХЛ.