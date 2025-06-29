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Шестёркин заявил, что у вратаря «Флориды» Бобровского сейчас мало конкурентов в НХЛ

Шестёркин заявил, что у вратаря «Флориды» Бобровского сейчас мало конкурентов в НХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что у вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского сейчас мало конкурентов в НХЛ. Ранее во «Флориду» из «Коламбус Блю Джекетс» был обменян ещё один российский голкипер, Даниил Тарасов.

«Может ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому за первого номера? Всё зависит только от Даниила. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский, я думаю, что у него мало конкурентов», — цитирует Шестёркина ТАСС.

Напомним, Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

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