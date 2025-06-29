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В «Детройте» оценили приобретение вратаря Джона Гибсона

В «Детройте» оценили приобретение вратаря Джона Гибсона
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман оценил обмен вратаря Джона Гибсона из «Анахайм Дакс».

«Джон на протяжении всей своей карьеры был проверенным стартовым вратарём НХЛ. И вы знаете, поскольку «Анахайм» прошёл через процесс перестройки, это, вероятно, немного повлияло на его игру. По мере того, как их команда становится лучше, у них есть хороший молодой вратарь в лице Лукаша Достала. Джон ищет больше возможностей для игры, и мы рассчитываем на него, очевидно, чтобы он дал нам качественную игру в старте и улучшил нашу команду», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.

31-летний Гибсон пропустил первые 12 матчей минувшего сезона после операции в связи с аппендицитом, затем пропускал несколько игр из-за травм. Всего в сезоне-2024/2025 вратарь провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед с 91,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,77.

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