Маккиннон двумя словами прокомментировал слухи о возможном переходе Кросби в «Колорадо»

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал появившиеся в североамериканской прессе слухи о возможном обмене лидера и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в команду из Денвера.

«Беспочвенные слухи», — написал Маккиннон.

Ранее некоторые источники сообщили о том, что между «Питтсбургом» и «Колорадо» якобы идут переговоры по Кросби. На вероятность этого указывал также факт, что «лавины» расчистили платёжную ведомость.

Напомним, 37-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.