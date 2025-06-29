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«Русский дух сильнее всех!» Андреянов заявил, что российские вратари сильнейшие в мире

«Русский дух сильнее всех!» Андреянов заявил, что российские вратари сильнейшие в мире
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Голкипер системы московского ЦСКА 18-летний Пётр Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире. На драфте НХЛ — 2025 Андреянов был выбран в первом раунде под общим 20‑м номером «Коламбусом».

– Вы следили за финалом Кубка Стэнли?
– Разумеется, однако сами матчи не смотрел – спал в это время. Болел за «Флориду» Сергея Бобровского, потому что наши вратари очень хорошо проявляют себя, становятся лидерами. Очень приятно за этим наблюдать.

– Считаете российскую вратарскую школу сильнейшей в мире?
– Конечно. Русский дух сильнее всех! – цитирует Андреянова пресс-служба КХЛ.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.

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