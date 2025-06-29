Бывший игрок клубов КХЛ заявил, что Александру Овечкину нечего делать в Госдуме

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о приглашении со стороны депутатов в Госдуму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для обсуждения политических тем.

«Я считаю, что такого калибра игроку, если он туда зайдёт молодым парнем, то нечего ему там делать. Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать. Берите и делайте мастер-классы для детей, пусть дети заряжаются энергией позитивной, пусть финты покажет, броски. Вот что нужно, а не пиво на стадионах обсуждать», – цитирует Рыбина Liveresult.ru.

39-летний Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ с 897 заброшенными шайбами и лидером по количеству игр среди россиян (1491).