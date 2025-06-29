Кожевников: у нас много молодых хоккеистов, которые сыроваты и которым не у кого учиться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил игру ветеранов Александра Радулова и Вадима Шипачёва и их влияние на молодых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги.

«Вы видели, что в прошедшем сезоне сделали Шипачёв и Радулов? На классе и мастерстве разорвали лигу! В такой ситуации был уверен, что на рынке быстро востребуют другой штучный товар – например, Кузнецова или Кагарлицкого, тоже опытных и авторских форвардов. Кузнецов в «Тракторе» – красивая история, как и Кагарлицкий – в Череповце.

У нас много молодёжи, которая сыровата и которой не у кого учиться. Радулов и Шипачёв на своём примере уже подтянули молодёжь Ярославля и Минска. Тот же Кагарлицкий – не меньший профессионал, а значит, и учитель. Если российские клубы не поторопятся, то опасаюсь, что он окажется в Минске – в наигранной связке с Шипачёвым. А мы потом будем кусать локти и говорить, что в российских клубах потеряна связь поколений», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.