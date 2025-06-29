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Лемтюгов — о выборе Андреянова в 1-м раунде: американцы готовы взять россиянина вслепую

Лемтюгов — о выборе Андреянова в 1-м раунде: американцы готовы взять россиянина вслепую
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Главный тренер «Тороса» Николай Лемтюгов высказался о выборе вратаря Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ. 18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ — 2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

«Тут роль сыграла его позиция. У нас сильная вратарская школа. Видимо, американцы готовы были взять российского хоккеиста вслепую. Уверен, его взяли не зря, взяли его на будущее, стратегический ход», – цитирует Лемтюгова Vprognoze.ru.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.

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