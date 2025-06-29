Инсайдер НХЛ назвал команды, которые интересуются Брэдом Маршаном

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» заинтересованы в подписании контракта с нападающим «Флориды Пантерз» Брэдом Маршаном. Напомним, 1 июля 37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«Пока мы ждём решения о контракте Брэда Маршана с «Флоридой», несколько команд, включая «Бостон» и «Торонто», надеются поговорить с ним 1 июля, когда откроется рынок, если он не подпишет новый контракт с чемпионами. «Брюинз», безусловно, хотят его возвращения. Но, опять же, возможно, Маршан подпишет новый контракт с «Флоридой», — написал Лебрюн в соцсети.

Маршан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». «Пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф из шести матчей. Незадолго до дедлайна форвард перешёл из «Бостона» в обмен на пик в первом раунде драфта НХЛ 2027 года. Он набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф.