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«Тампа-Бэй» поместила нападающего на драфт отказов по просьбе игрока

«Тампа-Бэй» поместила нападающего на драфт отказов по просьбе игрока
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Коннор Шири помещён в список отказов по просьбе самого игрока. Форвард имел контракт на $ 2 млн ещё на один сезон. Шири не проходил в состав и попросил руководство клуба расторгнуть контракт, чтобы получить шанс в другом клубе.

В минувшем сезоне 33-летний Шири провёл всего пять матчей в НХЛ, не набрав очков. В 59 играх в регулярке АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.

После расторжения контракта с форвардом у «Тампа-Бэй» будет $ 5,48 млн под потолком на сезон-2025/2026. Примечательно, что в начале сезона-2024/2025 «Тампа» уже отправляла Шири на драфт отказов, откуда его не забрал ни один клуб НХЛ.

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