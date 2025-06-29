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«Коламбус» подписал с защитником Данте Фаббро контракт на общую сумму $ 16,5 млн

«Коламбус» подписал с защитником Данте Фаббро контракт на общую сумму $ 16,5 млн
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«Коламбус Блю Джекетс» подписал с защитником Данте Фаббро четырёхлетний контракт на общую сумму $ 16,5 млн (кэпхит $ 4,125 млн), сообщает пресс-служба клуба.

27-летний Фаббро забил 25 голов и отдал 73 результативные передачи, набрав 98 очков и 199 минут штрафа при показалетел полезности «+29», а также в среднем проводя на льду 18 минут и 36 секунд в 377 играх НХЛ за «Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз» с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2018/2019.

В прошлом сезоне защитник установил несколько личных рекордов: по показателю полезности («+20»), победным голам (3), заблокированным броскам (143) и среднему игровому времени (20:54) в 68 матчах за «Коламбус» и «Нэшвилл».

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