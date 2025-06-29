«Бостон» подписал двухлетний контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым

«Бостон Брюинз» подписал контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года с зарплатой в $ 925 тыс.

Напомним, 22-летний Хуснутдинов пополнил состав «Бостона» 7 марта после обмена из «Миннесоты Уайлд». В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Марат провёл 75 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Всего в НХЛ форвард принял участие в 91 игре за «Бостон» и «Миннесоту», набрал 16 очков — забил в общей сложности шесть голов и сделал 10 результативных передач. Уроженец Москвы был выбран «Миннесотой» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2020 года.