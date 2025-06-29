«Анахайм» продлил контракт с вратарём Вилле Хуссо

«Анахайм Дакс» продлил контракт с вратарём Вилле Хуссо. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2,2 млн.

30-летний голкипер одержал 71 победу с процентом отражённых бросков 90,1% в 145 играх НХЛ за «Анахайм», «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз».

В прошлом сезоне финский вратарь был обменян из «Детройта» и провёл за «Анахайм» четыре матча. Хуссо провёл большую часть сезона-2024/2025 в Американской хоккейной лиге. Всего в АХЛ голкипер принял участие в 152 играх за карьеру и был включён в сборную новичков лиги в сезоне-2017/2018.