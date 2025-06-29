Инсайдер НХЛ: «Коламбус» предлагал Воронкова в обмен на защитника «Айлендерс»

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» предлагал российского нападающего Дмитрия Воронкова в обмен на защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсона.

«Островитяне» не приняли предложение и обменяли игрока обороны в «Монреаль Канадиенс». Взамен «Айлендерс» получили 23-летнего шведского нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде текущего драфта НХЛ — 2025 — 16-й и 17-й.

24-летний Воронков провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2024/2025 и набрал 47 (23+24) очков. Россиянин 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», который истекает 1 июля.