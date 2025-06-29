Инсайдер НХЛ назвал фамилию вероятного нового главного тренера «Далласа»

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман назвал главного кандидата на пост главного тренера «Даллас Старз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

«Слышал, что Глен Галуцен близок к подписанию контракта нового главного тренера «Старз», – написал Фридман в социальной сети X (ранее Twitter).

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтон Ойлерз». Нил Грэм возглавляет «Техас Старз» в АХЛ. В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).