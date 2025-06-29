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Инсайдер НХЛ назвал фамилию вероятного нового главного тренера «Далласа»

Инсайдер НХЛ назвал фамилию вероятного нового главного тренера «Далласа»
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Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман назвал главного кандидата на пост главного тренера «Даллас Старз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

«Слышал, что Глен Галуцен близок к подписанию контракта нового главного тренера «Старз», – написал Фридман в социальной сети X (ранее Twitter).

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтон Ойлерз». Нил Грэм возглавляет «Техас Старз» в АХЛ. В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).

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