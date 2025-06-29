«Оттава Сенаторз» заключила с форвардом Клодом Жиру однолетний контракт

«Оттава Сенаторз» заключила с форвардом Клодом Жиру контракт на один год с базовой зарплатой в $ 2 млн, но с различными бонусами она может вырасти до $ 4,75 млн.

Бонусная часть может достигнуть $ 2,75 млн. По $ 250 тыс. Жиру получит, если сыграет 20/30/60 матчей в следующем сезоне. Ещё $ 250 тыс. форвард получит в случае выхода «Оттавы» в плей-офф и при этом Жиру сыграет минимум 50 матчей в сезоне. За победу в каждом раунде плей-офф по контракту положено ещё по $ 500 тыс., кроме второго раунда, который оценили в $ 250 тыс.

37-летний Жиру в прошлом сезоне провёл 81 игру, забил 15 голов и сделал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 50 очков. В шести играх плей-офф он забил гол и сделал четыре результативные передачи, набрав пять очков. Опытный форвард занял пятое место в команде по результативным передачам и очкам и лидировал с впечатляющим процентом выигранных вбрасываний 61,5%.

19 ноября Жиру провёл 1200-ю игру в своей карьере в НХЛ. 30 января форвард набрал 1100-е очко в карьере. Всего в 245 играх за «Оттаву» он забил 71 гол и сделал 122 результативные передачи, набрав 193 очка.

В 1263 играх НХЛ за карьеру Жиру забил 365 голов и сделал 751 результативную передачу, набрав в общей сложности 1116 очков. В 101 игре плей-офф он набрал 86 очков, забив 29 голов и сделав 57 результативных передач.