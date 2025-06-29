Губерниев — о результатах драфта НХЛ для россиян: сказывается недостаток международных игр

Известный российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первом раунде драфта НХЛ, в котором впервые за 20 лет не оказалось полевых игроков из России. Под общим 20-м номером был выбран только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Пётр Андреянов.

«Да, не выбрали в этот раз полевых игроков, зато вратаря взяли. Результаты драфта не показатель. Безусловно, сказывается недостаток международных турниров, без которых не так просто разглядеть таланты. Всё равно нужно продолжать работать, засучив рукава, растить молодёжь, развивать секции, академии.

Не для того, чтобы обеспечить кадрами НХЛ, а для себя прежде всего. Если ребята потом захотят попробовать свои силы в Северной Америке, это их право. А наша задача – работать достойно, создавать условия», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».