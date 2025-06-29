Защитник «Вегаса» Пьетранджело перенесёт несколько операций и пропустит следующий сезон

Инсайдер НХЛ Давид Паньотта заявил, что защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело этим летом перенесёт несколько серьёзных операций, из-за чего как минимум пропустит следующий сезон-2025/2026, а возможно, даже завершит карьеру.

«Я слышал, что защитник Алекс Пьетранджело борется с несколькими травмами и ему потребуются несколько серьёзных операций этим летом, из-за чего он пропустит как минимум весь следующий сезон», — написал Паньотта в соцсети.

Игрок обороны пропустил 11 матчей в прошлом сезоне из-за травмы и не смог принять участия в Турнире четырёх наций, но вернулся к розыгрышу плей-офф.