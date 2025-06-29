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Клод Жиру поделился эмоциями от продления контракта с «Оттавой»

Клод Жиру поделился эмоциями от продления контракта с «Оттавой»
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру поделился эмоциями от продления контракта с канадским клубом. Новое соглашение рассчитано на один год.

«Я не знаю, сколько лет мне осталось играть, но я чувствую, что у меня ещё много сил. Как я уже сказал, я люблю хоккей прямо сейчас, я хочу играть и чувствую, что могу быть тем хоккеистом, который оказывает влияние на площадке. Так что это будет большое лето для меня и для всех моих товарищей по команде. Мы немного попробовали на вкус плей-офф в прошлом сезоне, как это ощущается и как это весело. Когда вы прочувствовали матчи плей-офф, вы хотите вернуться к этому как можно скорее», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.

Контракт канадского форварда рассчитан на один год с базовой зарплатой в $ 2 млн, но с различными бонусами она может вырасти до $ 4,75 млн.

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