В «Эдмонтоне» высказались о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о будущем нападающего Коннора Макдэвида.

«Мы с нетерпением ждём этого момента, когда они будут готовы. Думаю, Коннор заслужил право самому выбирать, когда углубляться в детали, а мы уже готовы, он это знает. Да, 1 июля это официальная дата, когда его можно будет подписать, но по сути это просто дата, и она не меняет сам процесс.

Мы вообще не говорили с ним о контракте. Все разговоры были о команде, о том, как мы можем стать лучше, как он это видит и тому подобное. Так что переговоры по контракту ещё даже не начинались.

Он очень мотивирован, он хочет победить. Мы были очень близки к этому два года подряд, и когда ты так близко, ты хочешь сделать ещё один шаг, выиграть на одну-две игры больше в следующем сезоне», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Ранее Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.

Напомним, «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ.