«Бостон» подписал контракт с нападающим Морганом Гики на общую сумму $ 33 млн

«Бостон Брюинз» подписал шестилетний контракт с нападающим Морганом Гики на общую сумму $ 33 млн, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 5,5 млн. Гики мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

26-летний форвард установил рекорды карьеры в НХЛ по голам (33), передачам (24) и очкам (57) в 77 играх прошедшего сезона.

Выбранный «Каролиной Харрикейнз» в третьем раунде (№ 67) драфта НХЛ 2017 года, Гики заработал 159 очков (72 гола, 87 передач) в 333 играх регулярного сезона с «Каролиной», «Сиэтлом Кракен» и «Бостоном» и 10 очков (шесть голов, четыре передачи) в 37 играх Кубка Стэнли.