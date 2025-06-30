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«Торонто» подписал новый крупный контракт с нападающим Мэттом Нисом

«Торонто» подписал новый крупный контракт с нападающим Мэттом Нисом
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«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт с нападающим Мэттом Нисом сроком на шесть лет с кэпхитом соглашения $ 7,75 млн, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

22-летний Нис должен был стать ограниченно свободным агентом 1 июля, поскольку его контракт начального уровня подошёл к концу. На данный момент нет подробностей относительно каких-либо подписных бонусов, пунктов о запрете на перемещение/обмен или о том, какова разбивка зарплаты по контракту.

В минувшем сезоне Мэтт Нис набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31. В плей-офф форвард заработал 7 (5+2) очков в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.

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