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«Вегас» совершил обмен с «Нэшвиллом» с участием двух защитников и нападающего

«Вегас» совершил обмен с «Нэшвиллом» с участием двух защитников и нападающего
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что «Вегас Голден Найтс» обменял защитника Ника Хэга в «Нэшвилл Предаторз» на центрального нападающего Колтона Сиссонса и защитника Жереми Лозона. Кроме того, Хэг подписал четырёхлетний контракт с «Нэшвиллом», с кэпхитом в $ 5,5 млн. Он должен был стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

26-летний Хэг в течение шести сезонов в «Голден Найтс» был в основном защитником третьей пары. Он забил пять голов и отдал семь результативных передач в 68 играх прошлого сезона. Он ни разу не набирал 20 очков за один сезон.

Лозон отметился одной результативной передачей в 28 играх в прошлом сезоне. Сиссонс провёл всю свою 11-летнюю карьеру в «Нэшвилле», где дважды достигал отметки в 15 голов и трижды набирал 30+ очков, но в прошлом сезоне он ограничился семью голами и 21 очком в 72 играх.

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