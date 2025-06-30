Юрзинов-старший: новым тренерам СКА — проще, им досталось хорошее наследство от Ротенберга

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший считает, что бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг системно работал с молодёжью и оставил хорошее наследство в клубе.

«Едва ли не каждым клубом КХЛ закуплены возрастные канадцы из АХЛ, хоккеисты третьего эшелона мирового хоккея? Которые берут всё лучшее игровое время, а российская молодёжь — в лучшем случае на подхвате, как приданое к этим легионерам. Так о каких первых раундах речь?

Могу сказать, что в СКА последних лет такое потребительское отношение к нашему хоккею и нашей молодёжи категорически пресекалось. Поэтому и проявлялись такие большие таланты, как, например, Иван Демидов. Роман Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу со своей молодёжью, на перспективу. Мне посчастливилось быть его консультантом, и мы не соглашались с вторичностью КХЛ и с культом драфта НХЛ. Шла работа на будущее хоккея Санкт-Петербурга и России в лучших традициях школы Тарасова и Тихонова. В этом плане новым тренерам СКА будет проще — им досталось хорошее наследство», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.