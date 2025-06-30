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«Мы сожалеем». Генменеджер «Авангарда» заявил, что Фьоре покидает клуб

«Мы сожалеем». Генменеджер «Авангарда» заявил, что Фьоре покидает клуб
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что канадский нападающий Джованни Фьоре покидает омский клуб.

— Ещё в апреле вы говорили, что новый контракт с Джованни Фьоре — практически решённое дело. Но в конце июня никаких новостей нет.
— Что тут сказать…Текущие условия — в основном, потолок зарплат — диктуют нам, что Джованни не будет в команде. Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В ходе прошлого сезона Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
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