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«Ванкувер» пригласил в лагерь развития нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова

«Ванкувер» пригласил в лагерь развития нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова
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«Ванкувер» пригласил в лагерь развития нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова, сообщает пресс-служба канадского клуба. Мероприятия будут проходить с 30 июня по 3 июля.

На прошлой неделе «Чикаго Блэкхоукс» обменял права на игрока в «Ванкувер». В конце мая Сафонов продлил контракт с казанским клубом на один год.

Напомним, в 2021 году Сафонов был выбран в шестом раунде под общим 172-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс», однако в составе американской команды россиянин не выступал.

В минувшем сезоне Сафонов провёл 64 матча и набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+24». Всего в КХЛ форвард отыграл 322 встречи, набрав 112 (57+55) очков при показателе полезности «+60».

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