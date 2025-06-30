Генменеджер «Авангарда» рассказал, как проходили переговоры по трансферу Рашевского

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, как проходили переговоры по трансферу нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо».

— Дмитрий Рашевский всё-таки оказался в «Авангарде». А ведь в прошлом сезоне вы, будучи генменеджером «Динамо», не отпустили его в Омск.

— О том решении я точно не жалею, как получилось — так получилось. Зимой «Динамо» очень серьёзно рассматривало этот вариант, но была проблема с тем, кого взять взамен Рашевского. Дмитрий — хоккеист в отличном возрасте, лучший снайпер «Динамо» в истории КХЛ, так что тогда приняли решение, что он останется. Уже после сезона возобновили переговоры, когда я уже работал в «Авангарде», о возможном обмене или покупке игрока. Затем сделали своё контрактное предложение, «Динамо» его повторило, но мы продолжили диалог. Также была заинтересованность в Рашевском у других команд. Поэтому рады, что всё закончилось тем, как Дмитрий перешёл в Омск, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.