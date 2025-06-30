The Athletic: Кирилл Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты»

Журналист Майкл Руссо считает, что «Миннесота Уайлд» должна стать претендентом на Кубок Стэнли, чтобы рассчитывать на продление контракта с нападающим Кириллом Капризовым. Действующее соглашение россиянина с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до конца следующего сезона. С 1 июля он получит право продлить контракт с «Уайлд».

«При всём уважении к Мариану Габорику, Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд». Если он готов остаться в «Миннесоте» ещё на девять лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил.

Капризов хочет побеждать, а его карьера в НХЛ началась на шесть лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет. И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», — цитирует Руссо The Athletic.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025.