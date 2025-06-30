В «Вашингтоне» оценили перспективы Мирошниченко закрепиться в основном составе клуба НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что нападающему Ивану Мирошниченко нужно хорошо проявить себя в тренировочном лагере команды перед стартом нового сезона. 21-летний российский форвард сыграл 39 матчей в НХЛ за последние два сезона, но пока не задержался в клубе НХЛ на целый год, сыграв 100 матчей за «Херши Беарс» в АХЛ.

«Я считаю, у Миро действительно хорошие шансы попасть в нашу команду НХЛ в следующем году. Думаю, ему нужно провести действительно хороший тренировочный лагерь, чтобы показать тренерам НХЛ, что он готов сделать следующий шаг. Когда у него появляются шансы забивать голы, нужно делать хорошие броски по воротам, не упускать шайбы и быть в своей игре.

Как молодой парень, приходя в НХЛ, ты в принципе не имеешь много прав на ошибку, верно? Так что ты должен быть в форме, и это несправедливо, но каждый парень в этой команде прошёл через такое. Поэтому ему нужно иметь такой настрой, когда надо быть на 100% готовым на каждую смену каждой тренировки, каждую смену каждой показательной игры, и сделать так, чтобы Спенсер Карбери сказал: «Я не могу убрать Миро с этого звена. Не могу убрать его из состава. Он должен быть здесь, потому что наша команда станет хуже без него в составе», — цитирует Патрика RMNB.

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.