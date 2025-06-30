Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» оценили перспективы Мирошниченко закрепиться в основном составе клуба НХЛ

В «Вашингтоне» оценили перспективы Мирошниченко закрепиться в основном составе клуба НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что нападающему Ивану Мирошниченко нужно хорошо проявить себя в тренировочном лагере команды перед стартом нового сезона. 21-летний российский форвард сыграл 39 матчей в НХЛ за последние два сезона, но пока не задержался в клубе НХЛ на целый год, сыграв 100 матчей за «Херши Беарс» в АХЛ.

«Я считаю, у Миро действительно хорошие шансы попасть в нашу команду НХЛ в следующем году. Думаю, ему нужно провести действительно хороший тренировочный лагерь, чтобы показать тренерам НХЛ, что он готов сделать следующий шаг. Когда у него появляются шансы забивать голы, нужно делать хорошие броски по воротам, не упускать шайбы и быть в своей игре.

Как молодой парень, приходя в НХЛ, ты в принципе не имеешь много прав на ошибку, верно? Так что ты должен быть в форме, и это несправедливо, но каждый парень в этой команде прошёл через такое. Поэтому ему нужно иметь такой настрой, когда надо быть на 100% готовым на каждую смену каждой тренировки, каждую смену каждой показательной игры, и сделать так, чтобы Спенсер Карбери сказал: «Я не могу убрать Миро с этого звена. Не могу убрать его из состава. Он должен быть здесь, потому что наша команда станет хуже без него в составе», — цитирует Патрика RMNB.

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» высказался о прогрессе Ивана Мирошниченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android