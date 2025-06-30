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Сопин: за Рашевского шла борьба на рынке. Он отлично впишется в концепцию Буше

Сопин: за Рашевского шла борьба на рынке. Он отлично впишется в концепцию Буше
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об обмене нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо».

— Для чего «Динамо» повторило оффершит «Авангарда»? Ведь потом всё равно произошёл обмен.
— Изменилась сумма компенсации — в этом выгода для «Динамо». У них было несколько предложений, они искали лучший вариант. За Рашевского шла борьба на рынке, я точно знаю, что ещё несколько клубов, кроме нас, были в переговорах.

— В целом почему «Авангард» так хотел Рашевского
— Мы всех кандидатов обсуждаем с главным тренером, так что запрос на Дмитрия шёл в том числе и от Ги Буше. Рашевский — игрок в хорошем возрасте, с голевым чутьём, отличным броском, у него высокая скорость. Мы хотим сделать команду быстрее в соответствии с требованиями Буше, и я думаю, что Дима отлично впишется в его игровую концепцию, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
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