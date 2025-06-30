«Для него оставлено место под потолком». Сопин — о переговорах «Авангарда» с Костиным

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о переговорах с нападающим Климом Костиным, который последние несколько сезонов провёл в НХЛ.

— Клим Костин не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе». И стал ближе к «Авангарду»?

— С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ. Его просьба — подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок. Так что мы ждём, и я думаю, что в середине июля Костин вернётся с каким-то решением.

— Для него место под потолком оставлено?

— Да, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.