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Генеральный менеджер «Торпедо» поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ
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Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга высказался о повышении потолка зарплат в КХЛ. С 2020 года потолок зарплат в лиге составляет 900 млн рублей на команду. В 2026 году его планируется повысить до 950 млн, в 2027-м – до 1 млрд.

«Если мы хотим иметь продукт высокого качества и приближаться к НХЛ, то повышение потолка зарплат – правильный ход. Мы видим ситуацию в других лигах. Не только в НХЛ, но и в АХЛ, Швейцарии, Швеции. Сейчас нам сложно быть конкурентным рынком даже для североамериканских хоккеистов второго эшелона. В АХЛ они могут зарабатывать на уровне средних контрактов КХЛ. Чтобы сделать работу клубов чище и проще, повышение потолка зарплат необходимо.

Но сделано оно должно быть не без отрыва от социальных явлений, происходящих в обществе. На сегодняшний день мы, как страна, находимся в ситуации, когда это может быть избыточно. Полагаю, понимают это и в КХЛ", – цитирует Забугу Sport24.

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