Сопин: Войнова рано списывать. Он оптимален для «Авангарда» в плане цена/качество

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил переход в омский клуб опытного защитника Вячеслава Войнова.

— Несколько неожиданным получился трансфер Вячеслава Войнова. Чем он сейчас заинтересовал «Авангард»?

— Мы внимательно смотрели прошлый сезон, и я скажу так, что год в «Торпедо» у Войнова получился гораздо лучше, чем до этого в «Ак Барсе». Мы обсудили все возможные варианты с Ги Буше, и я думаю, что с текущим рынком, достаточно скудным, Вячеслав — очень хороший вариант. Да, ему 35 лет, но он великолепно катается, понимание игры и видение площадки на высочайшем уровне. Он много играет на опыте, на навыках, считывает, где нужно находиться в тот или иной момент.

Уверен, что он поможет «Авангарду» в том числе и в раздевалке, да и в игровом плане. Войнова рано списывать, к тому же они с Ги обсудили роль в команде: Вячеслав прекрасно понимает, что в «Авангарде» есть сильные защитники с претензией на большинство и хорошее игровое время. Думаю, что Войнов сейчас оптимален в соотношении цена/качество, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.